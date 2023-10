Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko omawiali sytuację po zwycięskich dla opozycji wyborach do Sejmu i jej plany. – Do spotkania liderów może dojść w najbliższych dniach – mówił Kolanko.

Autorzy podcastu zastanawiali się nad modelem współpracy z opozycją, jaki wybierze teraz prezydent. Zastanawiali się, czy jest możliwe, by prezydent powierzył Donaldowi Tuskowi misję tworzenia nowego rządu. – Gdyby nowa większość skierowała do Dudy nowelizację liberalizującą przepisy aborcyjne, prezydent by je zawetował – stwierdził Michał Szułdrzyński.

Komentatorzy mówili też o napięciach w Lewicy oraz w PiS. Lewica znacznie zmniejszyła swój stan posiadania, zaś w obozie prawicy zaczynają się rozliczenia po tym, jak PiS dostał mniej głosów niż planował i będzie teraz musiał oddać władzę.