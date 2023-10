Wybory 2023: Tak głosowali Polacy

W wyborach parlamentarnych w 2023 r. uprawnionych było ponad 29 mln wyborców. Głosowanie odbyło się w ponad 31 tys. obwodów głosowania. W lokalu wyborczym można było odebrać trzy karty do głosowania: w wyborach do Sejmu, do Senatu oraz referendalną.

Wyborcy nie mieli obowiązku pobierania wszystkich kart do głosowania. Każdy wyborca samodzielnie mógł zdecydować o udziale we wszystkich bądź tylko w części głosowań.

Badania exit poll zrealizowane przez Ipsos: Wybory parlamentarne wygrał PiS z wynikiem 36,8 proc. (200 mandatów), drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, która uzyskała 31,6 proc. (163 mandaty). Na kolejnych miejscach uplasowały się: Trzecia Droga z poparciem 13 proc (55 mandatów)., Nowa Lewica na którą zagłosowało 8,6 proc. wyborców (30 mandatów) i Konfederacja z poparciem 6,2 proc. (12 mandatów).

Wybory parlamentarne 2023. Kolejka mieszkańców stolicy oczekujących na oddanie głosu w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 33 przy ulicy Ludnej w Warszawie PAP/Piotr Nowak