Według badania exit poll zrealizowanego przez Ipsos PiS wygrał wybory parlamentarne, uzyskując 36,8 proc. głosów, co przełoży się na 200 mandatów. Większość w Sejmie - jak wynika z badania - uzyskała jednak koalicja opozycyjnych partii: Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy (mają wspólnie 248 mandatów).



Jarosław Kaczyński o wyniku badania exit poll: Musimy mieć nadzieję

Jarosław Kaczyński komentując wynik badania exit poll przyznał, że przed PiS "stoi pytanie czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję władzy" PiS.



- Tego na razie nie wiemy - przyznał.



- Musimy mieć nadzieję i wiedzieć, że niezależnie od tego czy będziemy przy władzy czy będziemy w opozycji, ten projekt będziemy realizować i nie pozwolimy by Polskę zdradzono - dodał prezes PiS.



- Nie pozwolimy by Polska straciła to co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu: niepodległość, prawo decydowania o swoim losie. To będziemy mogli zrobić i z całą pewnością to zrobimy - zapewnił Kaczyński.