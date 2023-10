Czytaj więcej Wybory Wybory parlamentarne. Polacy wybrali Sejm i Senat. Badanie late poll potwierdza większość opozycji 15 października w Polsce odbyły się wybory do Sejmu i Senatu połączone z ogólnokrajowym referendum. Według badania exit poll i late poll zrealizowanych przez Ipsos wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, jednak jeśli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica utworzą koalicję, to stworzą większość i przejmą władzę.

- Mamy najwyższą frekwencję w całym okresie wolnej Polski. Apelowałem o tę frekwencję. Robiłem to od kiedy pełnię funkcję prezydenta. Bardzo za nią dziękuję wszystkim rodakom, którzy wczoraj poszli oddać swój głos - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda, który przebywa w Rzymie w związku z 45. rocznicą wyboru św. Jana Pawła II.

- Wiem, że były osoby, które godzinami czekały, by oddać głos. Niektórzy do późnych godzin nocnych. Każde wybory są testem na ile jesteśmy demokratycznym społeczeństwem. Pokazaliśmy, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce. Niemal 73 proc. to jest rewelacyjny wynik - mówił prezydent.

Andrzej Duda: Demokracja w Polsce jest stabilna

- Czekamy na wyniki. Te, które są obecnie, to wyniki sondażowe. Coraz więcej komisji jest zliczonych, ale na ten moment to nawet nie jest 10 mln głosów. Na pewno będzie to ponad 20 mln głosów - powiedział Andrzej Duda.