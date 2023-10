"The Guardian" odnotowuje, że sondażowe wyniki wyborów wskazują na zwycięstwo PiS, ale dają większość koalicji partii opozycyjnych "na czele której stoi Tusk".



"The Guardian" o wyborach: Dobra wiadomość dla sił postępowych w Polsce

"PiS, który rządził Polską przez osiem lat, zmienił telewizję publiczną w propagandowe ramię rządu, ograniczył prawa aborcyjne i demonizował społeczność LGBTQ+, migrantów i uchodźców" - wylicza brytyjski dziennik.



"The Guardian" pisze też, że PiS "umieścił Polskę na kursie kolizyjnym z Brukselą w związku z kwestiami praworządności, co doprowadziło do zamrożenia dziesiątków miliardów euro środków unijnych" dla Polski.



Brytyjski dziennik, komentując wyniki badania late poll, zwraca też uwagę, że "dobrą wiadomością dla sił postępowych w Polsce" jest wynik "skrajnie prawicowej koalicji" partii, Konfederacji, która uzyskała - jak wynika z badania late poll - 6,4 proc. a nie, jak prognozowały sondaże, ok. 9 proc.