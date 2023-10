Litewka jest też założycielem charytatywnej Fundacji Team Litewka, która zajmuje się różnego rodzaju akcjami pomocowymi. Polityk jest aktywny w mediach społecznościowych.



Wybory 2023: Dobry wynik Nowej Lewicy w obwodzie Czarzastego i Litewki

To m.in. dzięki jego wynikowi Nowa Lewica w okręgu nr 32 zdobyła 21,6 proc. głosów i zajęła trzecie miejsce za PiS (29,74 proc.) i Koalicją Obywatelską (30,30 proc.). Dwie partie, które zajęły pierwsze miejsce w okręgu wprowadzą z niego do Sejmu po trzech posłów, Nowa Lewica dwóch, jeden mandat przypadł Trzeciej Drodze.



W skali całego kraju Lewica zdobyła 8,61 proc. (dane z 99.96 proc. obwodów do głosowania). Ma się to przełożyć na ok. 30 mandatów w Sejmie.



Nowa Lewica deklaruje gotowość do stworzenia rządu z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą. Te trzy opozycyjne partie mogą liczyć w Sejmie - według sondażowych wyników wyborów - na 249 mandatów.