26 mandatów to na pewno nie szczyt marzeń Lewicy. Włodzimierz Czarzasty oczywiście może robić dobrą minę do złej gry i powtarzać bon moty o sukcesie całej opozycji. W końcu najważniejsze – mówi – że lewica wraca po 18 latach do rządu. Ale sam Czarzasty w swoim okręgu został przeskoczony przez młodego działacza z ostatniego miejsca, Łukasza Litewkę. To się oczywiście zdarza. Ale nie liderom formacji i nie prawie dwukrotnie większą liczbą głosów.

Czytaj więcej Publicystyka Marcin Giełzak: Czy świetna mowa na Marszu Miliona Serc wywoła „efekt Czarzastego”? O ile dla liberałów z Koalicji Obywatelskiej czterema jeźdźcami apokalipsy są Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro i Przemysław Czarnek, o tyle dla Lewicy są nimi bieda, wykluczenie, ignorancja i uprzedzenia.

Lewica traci mandaty, a Razem poprawia swój wynik z poprzednich wyborów

W poprzedniej kadencji Lewica miała 49 mandatów. W tej będzie mieć 26. Złośliwi żartują, że tamta kadencja to Litewka, ta to Czarzasty – różnica podobna. Oczywiście Konfederacja będzie mieć jeszcze mniej – 18. Ale ona względem poprzedniego Sejmu zyskała siedmiu nowych posłów. Do tego ma tylko dwóch liderów, a Lewica aż czterech, co daje jej tylko 6,5 mandatu na głowę lidera – nie najwięcej.

Ale gdy dwóm przywódcom Nowej Lewicy, powstałej z połączenia Wiosny Roberta Biedronia i SLD Włodzimierza Czarzastego, nie pozostaje nic innego, jak tylko topić smutki po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów, to Magdalena Biejat i Adrian Zandberg, współprzewodniczący Lewicy Razem, mogą dziś otwierać szampany. Oni powiększyli swój stan sejmowego posiadania z sześciu mandatów w poprzedniej kadencji do siedmiu w tej. Do tego zyskali swoje pierwsze senatorki – i to od razu dwie.