Spośród osób, które w 2019 roku nie głosowały w wyborach a w 2023 roku poszły do urn, najwięcej, bo 31 proc., wybrało Koalicję Obywatelską - wynika z badania Ipsos. 73,9 proc. wyborców KO w tym roku - jak wynika z badania Ipsos - to wyborcy popierający to ugrupowanie w 2019 roku.

Reklama

Reklama

Czytaj więcej Wybory Reuters o wyborach w Polsce: Blisko końca ośmiu lat nacjonalistycznych rządów "Jak wykazało badanie exit poll rządzące w Polsce Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów w niedzielnych wyborach, ale blok partii liberalnej opozycji zdaje się mieć parlamentarną większość, co stwarza możliwość zakończenia ośmiu lat nacjonalistycznych rządów" - pisze agencja Reutera opisując wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce.

17,9 proc. niegłosujących w 2019 roku w 2023 roku poparło Trzecią Drogę, a 15,2 proc. Lewicę - podaje Ipsos. Oznacza to, że łącznie partie opozycyjne, które miały uzyskać większość w wyborach z 15 października (badanie exit poll daje im 248 mandatów w Sejmie) zmobilizowały 64,1 proc. wyborców, którzy nie głosowali w 2019 roku, a którzy wzięli udział w tegorocznych wyborach.



Wybory 2023: PiS zmobilizował głównie swoich wyborców z 2019 roku

Z tego samego badania wynika, że PiS mobilizował głównie swoich wyborców - 87 proc. wyborców PiS w tym roku to wyborcy, którzy popierali już tę partię w 2019 roku.



Spośród wyborców PiS z 2019 roku 3,1 proc. poparło w tym roku Trzecią Drogę, 2,6 proc. - Konfederację, 1,9 proc. - KO, a 1,7 proc. - Bezpartyjnych Samorządowców.