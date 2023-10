- Zrobiliśmy to, naprawdę. Wiem, że nasze marzenia były ambitniejsze, ale od wielu lat jestem politykiem, jestem sportowcem. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca, wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy - powiedział Donald Tusk.

Reklama

Reklama

- Jeszcze rok temu nikt w to nie wierzył. Jeszcze trzy miesiące temu nie byliśmy tego pewni. Jeszcze wczoraj ludzie do mnie podchodzili i pytali, czy damy radę, bo nie udawało się przez tyle lat - dodał.

Czytaj więcej Wybory Wybory parlamentarne: Polacy wybierają Sejm i Senat 15 października w Polsce odbywają się wybory do Sejmu i Senatu połączone z ogólnokrajowym referendum. Lokale wyborcze otwarto o godzinie 7.

- Wszystko na to wskazuje, a wiemy i pozdrawiam wszystkich, którzy jeszcze stoją w kolejkach do lokali wyborczych, ten wynik może być jeszcze lepszy. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że to koniec tego złego czasu. To jest koniec rządów PiS-u - kontynuował lider KO.

Tusk podziękował także liderom Trzeciej Drogi i Lewicy. - Zrobiliśmy wielką rzecz - mówił.