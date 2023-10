Od Romana Giertycha po generała Różańskiego – nowe twarze w parlamencie

Rekordzistami z PiS są m.in. Kacper Płażyński, obecny poseł z Gdańska (100 tys. 445), Elżbieta Witek, obecna marszałek Sejmu (89 tys. 172) i Mirosława Stachowiak-Różecka, na którą głos oddało ponad 97 tys. wyborców. Wśród kandydatów partii opozycyjnych wynikami w wyborach wybija się m.in. Szymon Hołownia (głosowało na niego aż 79 tys. 951 wyborców), Agnieszka Pomaska z KO (83 tys. 590), Kinga Gajewska (KO) – 85 tys. 283 głosy.

Zaskakujące porażki

Z Sejmu odchodzi wielu znanych i pracowitych posłów – jak Hanna Gill-Piątek z Łodzi, liderka w ilości złożonych interpelacji w ostatniej kadencji Sejmu, Marek Rutka z Gdyni (Lewica), Paweł Poncyliusz. Mandatu nie uzyskali wieloletni posłowie PiS: Tadeusz Cymański, Andrzej Sośnierz (a także jego syn-poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji), Szymon Giżyński z Częstochowy a także Andrzej Jaworski.

Po raz pierwszy swojego reprezentanta w Sejmie nie będzie mieć mniejszość niemiecka, która w ostatniej kadencji Sejmu miała tylko jednego posła – Ryszarda Gallę. Głosowało na niego teraz 8743 wyborców – to za mało by dostał się do Sejmu. Do Sejmu nie dostał się także Michał Kuczmierowski, szef Agencji Rezerw Materiałowych a kariery poselskiej nie będzie kontynuować Anna Maria Siarkowska, była posłanka Solidarnej Polski, która przeszła do Konfederacji, a także byli posłowie tego ugrupowania – Artur Dziambor i Janusz Korwin-Mikke. Do Sejmu nie wchodzą inni debiutanci – Jakub Banaś, syn prezesa NIK i Sebastian Kościelnik, na którego głos oddało zaledwie 448 wyborców.

Roman Giertych wraca

Posłem został ponownie Roman Giertych, były minister edukacji w pierwszym rządzie PiS, od lat wielki krytyk tej partii, który startował z ostatniego miejsca na liście w Kielcach – tak jak Jarosław Kaczyński. Giertych, choć nie pojawił się ani razu w tym mieście, a kampanię prowadził tylko w internecie zrobił drugi najlepszy wynik na liście – zdobył 23 tys. 622 głosy wyborców. Dla porównania posłanka czterech kadencji Sejmu Marzena Okła-Drewnowicz – 64 tys. 990.

Wołoszański i Kołodziejczak

Do parlamentu wchodzi nie tylko jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w KO – Krzysztof Brejza (w minionej kadencji był senatorem, teraz będzie posłem), ale także jego ojciec – Ryszard Brejza, który startował z pakietu senackiego. Na Krzysztofa Brejzę głosowało aż 89 tys. 840 wyborców. Mandat poselski uzyskali m.in. aktorka Dorota Stalińska i Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, działaczka Aleksandra Wiśniewska z Łodzi, a także Michał Kołodziejczak, rolnik i lider Agrounii oraz znany historyk Bogusław Wołoszański.