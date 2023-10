Jak głosowali osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Osadzeni mogli głosować w tzw. odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, jeśli w dniu wyborów przebywało w nich co najmniej 15 wyborców.

W Zakładzie Karnym we Wronkach (Wielkopolskie) z 1404 osadzonych głosować mogło 1380, a głosowało 1030, co daje 74,49 % frekwencji w wyborach do Sejmu i nieco mniej w wyborach do Senatu.

W głosowaniu do Sejmu zdecydowanie wygrała tu KO (500 głosów). Trzecia Droga dostała 188 głosów, a PiS - 84. Dalej są Lewica (72) i Konfederacja (42).

Z kolei w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu frekwencja była dużo niższa - tylko 57,74 % z 1311 uprawnionych osadzonych wzięło udział w wyborach. A głosy rozłożyły się następująco:

KO - 304