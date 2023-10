Czytaj więcej Wybory Wybory parlamentarne. Polacy wybrali Sejm i Senat. Badanie late poll potwierdza większość opozycji 15 października w Polsce odbyły się wybory do Sejmu i Senatu połączone z ogólnokrajowym referendum. Według badania exit poll i late poll zrealizowanych przez Ipsos wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, jednak jeśli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica utworzą koalicję, to stworzą większość i przejmą władzę.

- Szanujemy demokrację. Widzimy werdykt Polaków, który daje nam zwycięstwo, co do tego nie ma wątpliwości. To jest historyczny moment w polskiej polityce. Niezależnie jak to się później ułoży, do tej pory żadne ugrupowanie nie zwyciężyło trzy razy z rzędu w wyborach parlamentarnych. To nasze zwycięstwo jest niekwestionowane - powiedział w rozmowie z Radiem ZET Radosław Fogiel.

Reklama

Reklama

Zapytany o Jarosława Kaczyńskiego, powiedział, że ostatni raz widział prezesa PiS na wyborze wyborczym. - Myślę, że spał bez większego problemu. Prezes Kaczyński ma bardzo duże doświadczenie polityczne, z niejednych opresji już wychodził. Podchodzi do tego spokojnie i to jest właściwe podejście - mówił poseł PiS.

Czytaj więcej Wybory Wyniki do wyborów do Sejmu. Znamy najnowsze sondażowe wyniki, czyli late poll Znamy najnowsze sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych, tzw. late poll. Pierwsze badanie wskazywało, że koalicja partii opozycyjnych (KO, Trzeciej Drogi i Lewicy) będzie miała większość w Sejmie i będzie mogła przejąć władzę z rąk PiS.

Po ogłoszeniu wyników sondażu exit poll lider Koalicji Obywatelskiej ogłosił odsunięcie PiS od władzy. - Jak ktoś stawia tezę, że partia, która zwyciężyła w wyborach być może nie będzie rządzić, bo różne scenariusze są możliwe, ale ma zniknąć ze sceny politycznej, że to jest jej koniec, to pusty śmiech człowieka ogarnia - ocenił Fogiel.