Różne koncepcje socjalne

Nieco różnic między trzema dotychczas opozycyjnymi partiami jest w sprawach świadczeń socjalnych. Wszystkie solennie obiecują utrzymanie świadczeń wprowadzonych przez PiS w czasie ośmioletnich rządów (np. 800 plus). Jednak Trzecia Droga jest ostrożna we wprowadzaniu nowych świadczeń polegających na wypłaci pieniędzy do kieszeni beneficjentów. Zamiast tego proponuje nową ulgę podatkową: tzw. rodzinny PIT, którym podstawa opodatkowania będzie się zmniejszała wraz z większą ilością dzieci.

Tu właśnie może się pojawić kość niezgody między Trzecią Drogą, a KO i Lewicą. Ugrupowanie Donalda Tuska zapowiedziało m.in. drugą w ciągu roku waloryzację emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5 proc., a także wypłatę 1500 zł tzw. „babciowego” za opiekę nad dziećmi. Lewica natomiast chce wprowadzenia m.in. renty wdowiej, przechodzenia na emeryturę osób z długim stażem pracy czy senioralny bon turystyczny.

Progresja niejedno ma imię

Nieco różnic programowych dotyczy też sfery podatków. Wszystkie trzy partie zgodnie opowiadają się np. za powrotem do stawkę VAT 22 i 7 proc. Zgodnie krytykują też skutki tzw. Polskiego Ładu, proponując powrót do poprzedniego systemu rozliczania składki zdrowotnej (do 2021 r. odliczanej od PIT).

Czytaj więcej Podatki Jakie pomysły na podatki mają partie polityczne? W szczegółach okazuje się, że nie będzie radykalnego uproszczenia. Wyborców na ogół interesuje nie tylko to, czy władze obiecają im jakieś świadczenia. Chcą wiedzieć też, ile z ich kieszeni wyciągną w postaci podatków. Dlatego zadaliśmy poniższe pytania komitetom startującym w wyborach: 1) czy składki do ZUS powinny być dobrowolne? 2) czy i jak kwota wolna w PIT powinna być regularnie waloryzowana? 3) czy należy utrzymać tzw. minimalny CIT dla spółek wykazujących rentowność poniżej 2 proc.?

Lewica wprawdzie nie ujawnia szczegółów planowanej reformy podatku dochodowego od osób fizycznych, ale zapowiada „progresywną skalę PIT, odciążającą gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach oraz zwiększenie kosztów uzyskania przychodu dla pracowników”. Biorąc pod uwagę, ze skala PIT już dziś jest progresywna (tj. ma dwie stawki, uzależnione od poziomu zarobków), może to oznaczać chęć wprowadzenia trzeciej stawki dla najlepiej zarabiających. Ale tego Lewica wprost nie mówi.

Trzecia Droga postuluje, by podatnik zapłacił jedną daninę od dochodów z pracy. „Będzie ona zawierać wszystkie obecne podatki i składki, które będą rozdysponowywane na poszczególne fundusze” – głosi program wyborczy. To nawiązanie do niezrealizowanych pomysłów Platformy Obywatelskiej sprzed ośmiu lat. Czy PO przypomni sobie tę koncepcję – w programie o tym nie wspomina.