Zbigniew Ziobro może stracić immunitet najwcześniej w grudniu?

Dopiero w grudniu Sejm będzie mógł zagłosować nad wnioskiem prokuratura generalnego o uchylenie immunitetu poselskiego Zbigniewa Ziobro - informuje RMF24. Prokuratura chce przedstawić byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in. zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wystąpić do sądu o jego aresztowanie.

Publikacja: 29.10.2025 13:30

Poseł PiS Zbigniew Ziobro

Poseł PiS Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Albert Zawada

Dorota Gajos-Kaniewska

O wniosku immunitetowym złożonym do Marszałka Sejmu przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka poinformowała we wtorek jego rzeczniczka prok. Anna Adamiak. Wyjaśniła, że prokuratura zebrała dostateczny materiał dowodowy, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Zbigniewa Ziobrę 26 przestępstw, za które łącznie grozi do 25 lat więzienia. 

Prok. Adamiak dodała, że prokurator generalny wystąpił o zgodę Sejmu na zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry, gdyż jest on osobą zdolną do ukrycia się lub ucieczki oraz mataczenia, tj. bezprawnego utrudniania postępowania poprzez niszczenie oryginalnej dokumentacji, ustalania treści zeznań lub wyjaśnień w celu uniknięcia bądź umniejszenia swojej odpowiedzialności oraz poprzez uprzedzanie o realizowanych czynnościach współsprawców.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro, Waldemar Żurek
Prawo karne
Ziobro szefem gangu? Waldemar Żurek szykuje wniosek immunitetowy

Sprawa uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobry może się opóźniać 

RMF24 dowiedziało się nieoficjalnie , że głosowanie w Sejmie nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze może odbyć się dopiero w grudniu. Powód? Chodzi o procedury. Przekazanie sprawy immunitetu pod obrady Sejmu musi poprzedzić sprawdzenie poprawności wniosku PG. Ma się ono zakończyć 30 października. Jednak potem marszałek Sejmu ma obowiązek skierować wniosek do osoby, której on dotyczy (czyli do posła Ziobry) i wyznaczyć kilkudniowy termin na zapoznanie się z nim oraz ewentualną decyzję o rezygnacji z ochrony immunitetowej. Ma to być najtrudniejszy etap, gdyż wymaga formalnego doręczenia dokumentów. W przypadku Zbigniewa Ziobry – o czym urzędnicy Sejmu już się przekonali – nie jest to łatwe. 

Po tych formalnościach, jeśli uda się przeprowadzić je w ciągu kilku tygodni, sprawa trafi do komisji, której zadaniem będzie zaopiniowanie wniosku Waldemara Żurka. Komisja też musi mieć trochę czasu, żeby się z nim zapoznać i wezwać posła do przedstawienia jego stanowiska. 

Jest jednak jeszcze jedna możliwa przyczyna opóźnień - stan zdrowia posła Ziobry. Wprawdzie prokuratura uzyskała opinię biegłego z dziedziny onkologii, z której wynika, że obecnie można przeprowadzać czynności procesowe z jego udziałem (przy zachowaniu określonego tempa czynności), ale prok. Adamiak wyraźnie podkreśliła że to opinia dotycząca aktualnego stanu zdrowia.  W przypadku choroby każdy poseł ma wypłacane uposażenie poselskie, a nieobecność na posiedzeniu Sejmu lub komisji sejmowej usprawiedliwia, przedkładając zaświadczenie lekarskie.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Polityka
Zbigniew Ziobro może trafić do aresztu. Podejrzenie kierowania grupą przestępczą. „Nie ma świętych krów”

Źródło: rp.pl

Osoby Zbigniew Ziobro Prawo Karne immunitet

