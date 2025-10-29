Aktualizacja: 29.10.2025 15:18 Publikacja: 29.10.2025 13:30
Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Foto: PAP/Albert Zawada
O wniosku immunitetowym złożonym do Marszałka Sejmu przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka poinformowała we wtorek jego rzeczniczka prok. Anna Adamiak. Wyjaśniła, że prokuratura zebrała dostateczny materiał dowodowy, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Zbigniewa Ziobrę 26 przestępstw, za które łącznie grozi do 25 lat więzienia.
Prok. Adamiak dodała, że prokurator generalny wystąpił o zgodę Sejmu na zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry, gdyż jest on osobą zdolną do ukrycia się lub ucieczki oraz mataczenia, tj. bezprawnego utrudniania postępowania poprzez niszczenie oryginalnej dokumentacji, ustalania treści zeznań lub wyjaśnień w celu uniknięcia bądź umniejszenia swojej odpowiedzialności oraz poprzez uprzedzanie o realizowanych czynnościach współsprawców.
Czytaj więcej
Prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobr...
RMF24 dowiedziało się nieoficjalnie , że głosowanie w Sejmie nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze może odbyć się dopiero w grudniu. Powód? Chodzi o procedury. Przekazanie sprawy immunitetu pod obrady Sejmu musi poprzedzić sprawdzenie poprawności wniosku PG. Ma się ono zakończyć 30 października. Jednak potem marszałek Sejmu ma obowiązek skierować wniosek do osoby, której on dotyczy (czyli do posła Ziobry) i wyznaczyć kilkudniowy termin na zapoznanie się z nim oraz ewentualną decyzję o rezygnacji z ochrony immunitetowej. Ma to być najtrudniejszy etap, gdyż wymaga formalnego doręczenia dokumentów. W przypadku Zbigniewa Ziobry – o czym urzędnicy Sejmu już się przekonali – nie jest to łatwe.
Po tych formalnościach, jeśli uda się przeprowadzić je w ciągu kilku tygodni, sprawa trafi do komisji, której zadaniem będzie zaopiniowanie wniosku Waldemara Żurka. Komisja też musi mieć trochę czasu, żeby się z nim zapoznać i wezwać posła do przedstawienia jego stanowiska.
Jest jednak jeszcze jedna możliwa przyczyna opóźnień - stan zdrowia posła Ziobry. Wprawdzie prokuratura uzyskała opinię biegłego z dziedziny onkologii, z której wynika, że obecnie można przeprowadzać czynności procesowe z jego udziałem (przy zachowaniu określonego tempa czynności), ale prok. Adamiak wyraźnie podkreśliła że to opinia dotycząca aktualnego stanu zdrowia. W przypadku choroby każdy poseł ma wypłacane uposażenie poselskie, a nieobecność na posiedzeniu Sejmu lub komisji sejmowej usprawiedliwia, przedkładając zaświadczenie lekarskie.
Czytaj więcej
„Chcieli zrobić państwo podsłuchów, teraz będą słuchani przez prokuratora i sąd.” , „Sądził, że m...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
O wniosku immunitetowym złożonym do Marszałka Sejmu przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka poinformowała we wtorek jego rzeczniczka prok. Anna Adamiak. Wyjaśniła, że prokuratura zebrała dostateczny materiał dowodowy, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Zbigniewa Ziobrę 26 przestępstw, za które łącznie grozi do 25 lat więzienia.
Prok. Adamiak dodała, że prokurator generalny wystąpił o zgodę Sejmu na zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry, gdyż jest on osobą zdolną do ukrycia się lub ucieczki oraz mataczenia, tj. bezprawnego utrudniania postępowania poprzez niszczenie oryginalnej dokumentacji, ustalania treści zeznań lub wyjaśnień w celu uniknięcia bądź umniejszenia swojej odpowiedzialności oraz poprzez uprzedzanie o realizowanych czynnościach współsprawców.
Gdy naprawy wymagają konstrukcyjne elementy balkonów, związane z elewacją, lub podziemnego garażu, to remontem m...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Akcja Uczniowska otrzymuje sygnały ze szkół w całej Polsce o masowym odwoływaniu wycieczek. Powodem jest sposób...
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie ma podstaw, aby dane mężczyzny, który przed laty spowodował wypadek,...
Ministerstwo Sprawiedliwości chce znieść obowiązującą od kwietnia 2018 roku zasadę, że sędzią może być tylko oso...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Samo wydzielenie geodezyjne działki z nieruchomości, bez ustanowienia dla niej odrębnej księgi wieczystej, nie d...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas