Wybory 2023: Przedstawiciel kancelarii prezydenta mówi komu Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu

Komentując wyniki badania exit poll, z którego wynika, że KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica mają w Sejmie 248 mandatów, mimo wyborczej wygranej PiS, które uzyskało 36,8 proc. głosów co przełoży się na 200 mandatów.



Jarosław Sellin o wynikach wyborów: PiS wygrał

- Zacznijmy od tego że mamy do czynienia z sondażem, ale trzeba do tego sondażu podejść poważnie. Wedle tego sondażu PiS wygrało wybory. To ósme wybory z rzędu, które wygraliśmy - komentował wyniki badania exit poll Sellin.

- PiS wygrał te wybory. Ma dzisiaj pierwszą pozycję - kontynuował. Dopytywany o podział mandatów w parlamencie, który nie daje większości PiS nawet w koalicji z Konfederacją, Sellin stwierdził, że "wszystko może się zweryfikować".

Sellin zwracał uwagę, w kontekście badania exit poll, że "tak licznych sygnałów, że ludzie odmawiali mówienia na kogo głosowali - ok. 20 proc. - dotychczas nie było".