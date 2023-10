Czytaj więcej Wybory Wybory parlamentarne: Polacy wybierają Sejm i Senat 15 października w Polsce odbywają się wybory do Sejmu i Senatu połączone z ogólnokrajowym referendum. Lokale wyborcze otwarto o godzinie 7.

- Osiem lat temu był taki moment, kiedy Lewica wypadła z parlamentu. Mam dwie olbrzymie satysfakcje życiowe. Jedna jest taka, że razem z tą ekipą wróciliśmy do parlamentu i po 18 latach Lewica wraca do współrządzenia. Wiecie co to znaczy? - mówił Włodzimierz Czarzasty

- Nikt nam tego nie zabierze. Nie ma takiej możliwości. Nasze postulaty, które nie raz zgłaszaliśmy będą wprowadzane w życie. Po to jest partia, po to jest formacja, by zdobywać władzę. By w ramach tej władzy wprowadzać swoje marzenia w życie. Po to jesteśmy. Wszyscy wiedzą, że bez nas się nie da stworzyć rządu. Nie da się tego rządu stworzyć bez Trzeciej Drogi i bez Koalicji Obywatelskiej. Taka pewność daje spokój. Taka pewność daje mandat do tego, by dowozić nasze tematy. Mówiliśmy, że jesteśmy po to, by dowozić, bo umiemy to robić. By wszystkie postulaty programowe były zrealizowane. Będziemy gwarancją tych postulatów, które niejednokrotnie zgłaszaliśmy - dodał.

- Nie jestem złośliwy, ale jakie minki mają ludzie w PiS-ie? Jakie minki mają ludzie w TVP - powiedział Czarzasty.