Tomczyk: Duda powinien uszanować wybór Polaków. Nie robi łaski – to jego obowiązek

Prezydent, który stoi na straży konstytucji, powinien uszanować wybór Polaków – nie Morawieckiego, Kaczyńskiego czy Dudy, ale Polaków. Trzeba suwerena wysłuchać. Prezydent Andrzej Duda, będąc wyrazicielem woli narodu, powinien robić wszystko, by współpraca z nowym rządem była jak najlepsza. I on nie robi tutaj nikomu łaski – to jest jego obowiązek jako głowy państwa - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Cezary Tomczyk, wiceszef PO.