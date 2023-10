Dmytro Kułeba: Cenimy Polskę, ale jest też Rumunia

Progu wyborczego (5 proc. dla partii, 8 proc. dla koalicji) nie przekroczyli kandydaci następujących komitetów:

Czytaj więcej Wybory Donald Tusk zabrał głos po wyborach. Lider PO apeluje do prezydenta Dudy Donald Tusk, lider Koalicji Obywatelskiej, która wraz z Trzecią Drogą i Lewicą może po wyborach z 15 października stworzyć rząd, zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o "szybkie decyzje".

KW Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc. (401 054 głosy),

KW Polska Jest Jedna - 1,63 proc. (351 099 głosów).

Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,38 proc, zaś w wyborach do Senatu - 74,31 proc. PKW podała, że w wyborach do Sejmu oddano 21 596 674 głosy. W wyborach do Senatu oddano 21 402 998 głosów.