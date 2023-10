Czytaj więcej Kościół O. Tadeusz Rydzyk agituje w Radiu Maryja. „Jeżeli pewne siły dojdą do władzy, zniszczą Polskę” - Wyborcy mają prawo i obowiązek wybierać tych, którzy zachowują się godnie, tak jak trzeba, tzn. nie kolaborują z wrogami Polski, a zależy im na bezpieczeństwie naszej Ojczyzny - mówił w Radiu Maryja o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor rozgłośni, wpisując się w swoim przekazie w narrację Prawa i Sprawiedliwości.

Antoni Macierewicz wyraził również nadzieję, że nowym premierem nie będzie Donald Tusk, którego premierostwo - według polityka PiS - będzie „realizacją niemieckiego kierunku i będzie miało swoje konsekwencje”. - Gdyby doszło do tego, że takie nieszczęście dotknęłoby Polskę, to trzeba będzie podejmować kroki, które ograniczą działania na rzecz zniszczenia Polski. Premierostwo pana Donalda Tuska będzie premierostwem niszczącym polską niepodległość. (…) Nie łudźmy się. W żaden sposób Donald Tusk nie załatwi nam ani problemów gospodarczych, ani politycznych. Będzie dążył do włączenia Polski do federalnego państwa niemieckiego - perorował.