Głosowali m.in. absolwenci ośmioletniej podstawówki

Trzeba pamiętać, że w tym roku po raz pierwszy do urn poszli absolwenci zreformowanej szkoły – ci, którzy zamiast do gimnazjum w ostatniej chwili dowiedzieli się, że w obecnej szkole będą uczyli się dwa lata dłużej. Trafili, razem z absolwentami gimnazjum, do przepełnionych szkół średnich. Często innych, niż sobie wymarzyli, bo w tych najlepszych miejsca skończyły się bardzo szybko.

Są to także wyborcy, którzy uczyli się z nowej, przeładowanej podstawy programowej a klasówka goniła klasówkę. W szkole, w której brakowało nauczycieli a do matury przygotowywali się popołudniami na płatnych korepetycjach. I ci, którzy nie mieli czasu na własne życie.

Skutki fatalnej sytuacji w szkolnictwie odczuwają także rodzice – czyli osoby mające 30 – 50 lat, którzy muszą ponosić konsekwencje np. finansowe czy związane z konieczną pomocą dzieciom w lekcjach w domu. To także ci, którzy muszą dokładać do pozornie bezpłatnej szkoły kupując nie tylko papier do ksero, ale także toaletowy czy mydło – choć wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski zapewniał, że jednak papier w wc jest. Choć nie raz tylko szary.

Do wyobraźni młodych przemawia także to, co stało się po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Młodzi, zwłaszcza kobiety, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że powikłana ciąża, może skończyć się dla nich tragicznie. Martwią się o to także rodzice – nie tylko córek, ale także synów.

Nadchodzą trudne czasy dla PiS

Problem w tym, że opieranie się głównie na starszych wyborcach to z demograficznego punktu widzenia ryzykowna strategia. A nic nie wskazuje na to, że kolejne roczniki będą dla PiS łaskawsze. 10 października Centrum Edukacji Obywatelskiej przeprowadziło wybory wśród młodych w wieku 13-19 lat, w których wzięło udział ponad 99 tys. osób.

Wygrała je Koalicja Obywatelska z wynikiem 31 proc. Drugie miejsce zajęła Konfederacja, na którą chciałoby zagłosować 21 proc. uczniów a potem Nowa Lewica z wynikiem 16 proc. Dopiero na czwartym miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z 12 proc. poparcia a za nim Trzecia Droga – 11 proc.