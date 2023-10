Kiedy referendum jest ważne?

Zgodnie z przepisami, wynik referendum jest wiążący, jeśli wzięła w nim udział więcej niż połowa osób uprawnionych do głosowania. Frekwencja w referendum jest liczona na podstawie liczby ważnych kart do głosowania wyjętych z urny.

By oddać ważny głos w referendum, należało udzielić odpowiedzi na poszczególne pytania stawiając znak "X" w kratce obok odpowiedzi "tak" lub "nie". Znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki.

Do udziału w referendum namawiało Prawo i Sprawiedliwość.