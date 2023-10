Według badania exit poll zrealizowanego przez Ipsos PiS wygrał wybory parlamentarne, uzyskując 36,8 proc. głosów, co przełoży się na 200 mandatów. Większość w Sejmie - jak wynika z badania - uzyskała jednak koalicja opozycyjnych partii: Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy (mają wspólnie 248 mandatów).

Szymon Hołownia: Rozpoczęła się współpraca

Jak powiedział Szymon Hołownia, komentując wynik badania exit poll, „15 października skończyły się kłótnie i rozdawnictwo, rozpoczęła się współpraca i inwestycje”. - Dziękujemy Polsko. Ludzie są dobrzy, Polska jest piękna. Będzie dobrze - mówił szef Polski 2050. - Trzecia Droga będzie kotwicą polskiej demokracji. Nie jestem Joanną Szczepkowską, nie mam takich kompetencji ani autorytetu, ale mogę zaryzykować już dziś stwierdzenie, że 15 października skończyło się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, zaczęła się współpraca i patrzenie w przyszłość - dodał Hołownia.

Władysław Kosiniak-Kamysz: To dzień, wielkiej zmiany, która nie odbyłaby się gdyby nie Trzecia Droga

Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL, podkreślił natomiast, że „to wielki dzień, wielkiej zmiany, która nie odbyłaby się gdyby nie powstałą Trzecia Droga”. - Na początku nie wszyscy wierzyli. Te słowa, które wypowiedział Mahatma Gandhi, że najpierw Cię pomijają, później się z Ciebie śmieją, następnie z Tobą walczą… Na finał wygrywasz. One się sprawdziły dla Trzeciej Drogi - stwierdził. - Nasze hasło, z którym szliśmy do wyborów –„dość kłótni” – wreszcie zostało zrealizowane. To jest nasze zobowiązanie, to jest nasze przyrzeczenie. Dziękujemy Wam, że tak wiele osób zaufało dzisiaj nowemu pomysłowi, inicjatywie, bez której demokracja by nie zwyciężyła. Bez Trzeciej Drogi by nie było tego zwycięstwa - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. - Dziękujemy, że tak wiele osób zaufało dzisiaj nowemu pomysłowi. Inicjatywie, bez której demokracja by nie zwyciężyła. Bez Trzeciej Drogi nie byłoby tego zwycięstwa, od początku to mówiliśmy - dodał.