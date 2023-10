149 064 Tyle głosów w Poznaniu zdobył Adam Szłapka, lider Nowoczesnej

Jadwiga Emilewicz to była polityk Porozumienia, która po wyjściu w 2020 roku z rządu Jarosława Gowina objęła zwolniony przez niego fotel wicepremiera. We wrześniu 2020 roku odeszła z Porozumienia zostając posłanką bezpartyjną zasiadającą w klubie PiS. W 2021 roku Porozumienie opuściło rząd, ale Emilewicz została w szeregach Zjednoczonej Prawicy.



Wybory 2023: Adam Szłapka w Poznaniu z trzecim najlepszym wynikiem w skali kraju

Na liście KO znakomity wynik zdobył Adam Szłapka - "jedynka" KO, lider Nowoczesnej, zdobył 149 064 głosy co jest trzecim najlepszym wynikiem w ogóle w skali całego kraju (więcej głosów otrzymali jedynie Donald Tusk w Warszawie i Jarosław Kaczyński w Kielcach). Wynik Szłapki sprawił, że do Sejmu weszła np. Jadwiga Rokitnicka, która uzyskała jedynie 6 319 głosów. Z listy KO wszedł do Sejmu też Franciszek Sterczewski startujący z dziesiątego miejsca (zdobył 10 108 głosów).



W skali całego kraju wybory wygrał KW Prawo i Sprawiedliwość, który zdobył 35,38 proc., przed KO - 30,7 proc.



PiS uzyskał 194 mandaty w Sejmie, KO - 157, Trzecia Droga - 65, Lewica - 26, a Konfederacja - 18.