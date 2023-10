Reuters pisze też o kolejkach przed komisjami wyborczymi w Polsce - w tym o przedłużonym głosowaniu w jednej z komisji we Wrocławiu (na Jagodnie), gdzie głosowano do 3 nad ranem i gdzie "kilkaset osób, głównie młodych, czekało w długiej kolejce, by zagłosować" - czytamy w depeszy Reutera. "Niektórzy w kolejce czekali sześć godzin" - podkreśla agencja dodając, że komisja we Wrocławiu została ostatecznie zamknięta "sześć godzin po oficjalnej godzinie zamknięcia".



Agencja Reutera pisze następnie, że lider KO, Donald Tusk, były przewodniczący Rady Europejskiej, zapowiedział "poprawę relacji Warszawy z Brukselą, wycofanie reform PiS i pociągnięcie jego (PiS - red.) przywódców do odpowiedzialności".



- Demokracja wygrała... To koniec rządu PiS - cytuje Tuska agencja Reutera.



Wybory 2023. Reuters: Na rząd opozycji trzeba będzie poczekać, prezydent sojusznikiem PiS

Reuters zauważa jednocześnie, że rząd opozycji może powstać w Polsce dopiero za kilka tygodni, ponieważ "prezydent Andrzej Duda, sojusznik PiS, zapowiedział, że w pierwszej kolejności powierzy misję tworzenia rządu, zwycięskiej partii", co oznacza, że większości będzie szukał Mateusz Morawiecki lub inny kandydat PiS na premiera. Ale - jak dodaje Reuters - słaby wynik Konfederacji oznacza, iż PiS-owi brakować będzie koalicjanta, który umożliwiłby mu zdobycie większości.



Z wojną szalejącą w sąsiedniej Ukrainie i narastającym kryzysem migracyjnym, Waszyngton i Bruksela uważnie obserwowały głosowanie (w Polsce) Fragment depeszy agencji Reutera

Agencja Reutersa pisze następnie, że PiS jest oskarżany o "głębokie polaryzowanie Polski", a starając się o trzecią kadencję partia rządząca w Polsce określiła głosowanie w wyborach jako wybór pomiędzy bezpieczeństwem, a nieograniczoną imigracją oraz "staranie o powstrzymanie westernizacji", która ma być "sprzeczna z katolickim charakterem Polski".