- Jako jedna z pięciu partii czy koalicji, które znajdą się w Sejmie, PiS wygrało wybory. Tyle, że to było referendum rządzący kontra opozycja. Opozycja, zyskując ponad 53 procent głosów i 248 mandatów w parlamencie, wygrała z rządzącymi. Opozycja już zjednoczona – już po deklaracji, że będzie tworzyć rząd. Wygrała opozycja w sensie statystycznym. Jeśli patrzymy na poszczególne partie, wygrało PiS, ale PiS nie ma możliwości stworzenia rządu, możliwości koalicyjnych. A opozycja jest już dogadana - powiedział Bogusław Chrabota.

Redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” o misji tworzenia rządu: Andrzej Duda będzie prawdopodobnie lojalny wobec PiS

Redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” mówił także o tym, co zrobić może obecnie prezydent Andrzej Duda. - Prezydent Andrzej Duda może powierzyć misję tworzenia rządu każdemu Polakowi. Tradycja jest taka, że powierza tę misję wygranemu, ale nie ma związanych rąk - powiedział Bogusław Chrabota. - Jeśli by doszło do tego, że uzyskałby argumenty na rzecz tego, że większą szansę ma rząd koalicyjny partii opozycyjnych, to może wykonać taki manewr i powierzyć misję tworzenia rządu – z perspektywą większości – liderowi opozycji - dodał. - Oczywiście znamy poglądy prezydenta i wiemy, że wywodzi się z PiS, więc prawdopodobnie będzie wobec tej partii lojalny i to jej powierzy misję tworzenia rzadu. Natomiast możliwość odejścia od tej praktyki jest - zaznaczył Chrabota.

Jak powiedział redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, ma pojawić się list podpisany przez wszystkich członków partii opozycyjnych – przez 248 osób – które wskażą jako kandydata na premiera Donalda Tuska. - I w ten sposób prezydent mógłby już czuć się związany pewną deklaracją publiczną, oświadczeniem większości parlamentarnej do tego, żeby zastosować taki chwyt. Ja w to niespecjalnie wierzę, żeby Andrzej Duda się na to zdecydował. Co nie zmienia faktu – jeśli się potwierdzą badania late poll – że raczej realiów się nie zmieni. I wtedy poczekamy do momentu, kiedy w parlamencie będzie głosowane wotum zaufania wobec rzadu kontynuującego misję PiS. Jeśli tego wotum zaufania nie będzie – choćby na skutek tego, że będzie poparcie jakiejś części posłów z partii opozycyjnych – to wtedy Sejm ma prawo wskazać swojego kandydata na premiera i będzie kolejne głosowanie. Wtedy ta większość – 248 posłów – może przegłosować budowanie gabinetu przez Donalda Tuska czy jakiegokolwiek innego lidera opozycji - zauważył redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

Wybory 2023. Bogusław Chrabota: Na pewno będą próby korupcji – przejęcia mandatów opozycyjnych przez PiS

Czy Jarosław Kaczyński odda władzę? - Zgodnie z zasadami konstytucyjności – powinien - powiedział Bogusław Chrabota. - Chociaż najpierw poczekajmy na finalne wyniki wyborów. Potem jest to interludium – te kilka tygodni, kiedy prezydent zbiera nowy parlament. Nie wiadomo, czy data pierwszej sesji parlamentu będzie pod koniec tego miesiąca, czy w połowie listopada. Coś się będzie w polityce działo. Na pewno będą próby korupcji – przejęcie mandatów opozycyjnych przez PiS. Możliwe też, że będą inne chwyty – na przykład podważanie legalności wyborów w Sądzie Najwyższym - ocenił.

Jak stwierdził w programie #RZECZoPOLITYCE Bogusław Chrabota, „Andrzej Duda jest jednak realistą”. - Nie jest związany potencjalną drugą kadencją ze wskazania PiS. Pępowina nie została odcięta, ale myślę, że jeśli Polacy podjęli decyzję, to istnieje pewien obszar konsensusu w sprawach publicznych w Polsce. Istnieje pewna racja stanu, która będzie nakazywała prezydentowi podejmowanie działań wspólnych z tym rzędem, ale interesu państwa i społeczeństwa - zaznaczył w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.