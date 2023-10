Można spodziewać się, że dość szybko, zapewne na początku przyszłego roku, Komisja Europejska uwolni około 30 mld euro z Funduszy Odbudowy dla naszego kraju. To będzie decydujący krok na drodze do powrotu Polski z marginesu Unii, na jaki została w ostatnich latach zepchnięta. Nasz kraj odzyska też zdolność koalicyjną w Radzie UE, przez co nie będzie już permanentnie przegłosowywany, jak to się stało ostatnio choćby w sprawie polityki migracyjnej.

Jednak Warszawę czeka teraz znacznie ważniejsze miejsce we Wspólnocie, niż to, które było jej udziałem przed 2015 rokiem. Tak się dzieje przede wszystkim dlatego, że przez te osiem lat zasadniczo zmienił się świat. Wojna w Ukrainie w sposób naturalny przesunęła środek ciężkości Wspólnoty na Wschód. Stąd do Warszawy dwa razy przyjechał Joe Biden, choć ani razu nie odwiedził Paryża czy Berlina. PiS tej szansy nie potrafił jednak wykorzystać, bo godząc w demokrację osłabiał jednolity front Zachodu przeciw Rosji, a pod koniec kampanii wyborczej prowadził politykę wręcz wymierzoną w Ukrainę. Ameryka musiała interweniować w Polsce w sprawie wolności wyborów (Lex Tusk) i mediów (TVN).

Po wyborach: Polska zacznie kształtować Unię Europejską?

Ale znaczenie Polski rośnie teraz także z powodu złej kondycji, w jakiej znajdują się pozostałe kraje Unii. Pozbawiony większości w Zgromadzeniu Narodowym Emmanuel Macron, nie jest już w stanie samodzielnie przekształcić Europy w ważnego gracza na scenie międzynarodowej. Niemcy balansują na skraju recesji i znów stają przed wyzwaniem skrajnej prawicy. Nie działa też francusko-niemiecki tandem, tak wiele różni oba kraje, gdy idzie o wizję polityki zagranicznej i obronnej czy energetycznej. Nowy, proeuropejski polski rząd ze zdecydowaną większością w Sejmie, będzie więc atrakcyjnym partnerem dla tej dwójki. Po raz pierwszy w swojej 32-letniej historii Trójkąt Weimarski może przekształcić się w swoisty dyrektoriat Europy.

Taki dyrektoriat miałby do podjęcia szereg kluczowych decyzji. Czy przygotowanie Unii do przyjęcia Ukrainy musi oznaczać rezygnację z prawa weta przy podejmowaniu decyzji w sprawach zagranicznych czy finansowych przez Radę UE? Na ile należy opóźnić kosztowną walkę z ociepleniem klimatu aby powstrzymać wzrost poparcia dla populistów? Kto i na jakich warunkach ma odbudować Ukrainę? Czy we wzmocnienie flanki wschodniej NATO powinny zostać włączone wszystkie kraje Unii, także Niemcy?