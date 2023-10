A zatem był to świadomy gest obywateli, by nie brać udziału w urządzonym przez PiS politycznym spektaklu. Coś, co miało być sprytnym trickiem wyborczym i miało zwiększyć poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego oraz zmobilizować prawicowy elektorat, zwróciło się przeciwko rządzącym. Wyborcy odczuli w tym fałsz.

Przepis na wyborczy chaos

Wszak nieustanne zamieszanie, kolejne komunikaty PKW o tym, jak można odmawiać udziału w referendum, a nawet awantura w dniu wyborów o to, że część członków komisji pytała głosujących, czy chcą pobrać kartę do głosowania (zdaniem PiS było to sugerowanie niebrania w nim udziału) – wszystko to pokazało, jak fatalnym pomysłem była idea organizowania ogólnopolskiego referendum w dniu wyborów.

Zresztą referendum nie było jedyną „złą zmianą”, jaka zaszła w procesie wyborczym. Gigantyczne kolejki (w niektórych komisjach wyborcy zagłosowali dopiero grubo po północy) przyczyniały się wrażenia totalnego chaosu. PiS zmieniał przepisy wyborcze tak, by zwiększyć swoje szanse. Ale w efekcie tylko popsuł system wyborczy, rozregulował działanie Państwowej Komisji Wyborczej i doprowadził do nieprawdopodobnego wręcz chaosu.