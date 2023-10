Czytaj więcej Wybory Wybory parlamentarne: Polacy wybierają Sejm i Senat 15 października w Polsce odbyły się wybory do Sejmu i Senatu połączone z ogólnokrajowym referendum. Według sondażu Ipsos wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, jednak jeśli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica utworzą koalicję, to stworzą większość i przejmą władzę.



Polacy poczuli się zagrożeni, że stracą to, na czym im zależy: wolność, członkostwo w Unii, poczucie bezpieczeństwa we własnym kraju. A ponieważ frekwencja wzrosła we wszystkich segmentach i wszystkim partiom dała duże zwyżki poparcia wyrażone w liczbach głosujących, to znaczy, że obie strony czuły się zagrożone i wyjątkowo zmobilizowane. Tylko inaczej rozumiały zagrożenia.

Dlaczego tylu Polaków i tak zagłosowało na PiS?

Z pobieżnych rachunków wynika, że ok 7,5 mln ludzi zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Mam nadzieję, że się potwierdzi, że w wyniku wyborów PiS zostanie odsunięty od władzy. Przyszłość Polski zależy jednak od tego, w jaki sposób nowy rząd podejdzie do wyborców PiS i ich potrzeb.

Zakończenie wojny polsko-polskiej jest dla niego najważniejszym zadaniem strategicznym, a nie jest możliwe bez zrozumienia tego, dlaczego 7,5 mln ludzi zagłosowało na władzę, która kłamie, kradnie, wzbudza nienawiść, nazywa miliony Polaków zdrajcami (co samo w sobie jest zdradą wobec narodu polskiego), jest nieudolna, pokłócona z wszystkimi od Unii po Ukrainę, która w praktyce urąga zasadom chrześcijańskim itp. itd. Trzeba będzie to zrozumieć, bo bez tego rządzenie Polską nie może się udać.

Koniecznie trzeba wymierzyć sprawiedliwość, ale jak?

Na razie ulga. I niepokój. Po pierwsze, jeszcze nic nie wiadomo, póki nie policzono głosów. A po drugie, rząd złożony z trzech partii będzie miał pod górkę. Bo weto prezydenta, bo szalone i ukryte długi państwa, trudna sytuacja geostrategiczna…