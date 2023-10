Młody działacz Prawa i Sprawiedliwości Oskar Szafarowicz, który podczas wyborów 15 października był także członkiem jednej z komisji wyborczych, opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie swojej wypełnionej karty referendalnej. Poza zaznaczeniem na niej cztery razy "nie" na karcie zobaczyć można było jeszcze napisany długopisem komentarz o treści: ”Niech żyje Polska”.

Szafarowicz dość szybko usunął wpis, gdyż zorientował się, że mógł popełnić przestępstwo, łamiąc ciszę referendalną.

Oskar Szafarowicz złamał ciszę referendalną? "Zawiadomimy prokuraturę"

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapowiedział złożenie zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w tej sprawie. Jak podkreśla fundacja, Szafarowicz "naruszył ciszę wyborczą, publikując w internecie wzór do głosowania”. "Złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Oskara Szafarowicza, który będąc członkiem komisji wyborczej nr 464, prowadził bezprawnie agitację. Sprawą zajmuje się policja z VII komisariatu na Pradze Południe w Warszawie" — czytamy we wpisie opublikowanym na platformie X (dawniej Twitter).