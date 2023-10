Czytaj więcej Wybory Wybory parlamentarne. Polacy wybrali Sejm i Senat. Badanie late poll potwierdza większość opozycji 15 października w Polsce odbyły się wybory do Sejmu i Senatu połączone z ogólnokrajowym referendum. Według badania exit poll i late poll zrealizowanych przez Ipsos wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, jednak jeśli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica utworzą koalicję, to stworzą większość i przejmą władzę.

- To trzeci poranek, gdy mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że wygraliśmy. To jest przede wszystkim czwarte zwycięstwo PiS w wyborach parlamentarnych od 2005 roku, trzecie zwycięstwo z rzędu. Czy w ramach podziału mandatów będzie jakiekolwiek pole do gry, by mówić o kontynuacji rządu? To jeszcze przed nami - skomentował wynik wyborów europoseł PiS Joachim Brudziński.

- Jeżeli uda nam się zdobyć ponad 200 mandatów, to szanse na stworzenie rządu są znacznie większe, to jest czysta matematyka - ocenił szef sztabu wyborczego PiS.

- To jest oczywiste. Jeżeli mamy myśleć o tym, by stworzyć koalicję, jeżeli misję utworzenia rządu otrzyma polityk PiS, to naturalne jest, że takie rozmowy będą. Nigdy od rozmów nie uciekaliśmy - powiedział o rozmowach z PSL.