Czytaj więcej Wybory Wybory parlamentarne: Polacy wybierają Sejm i Senat 15 października w Polsce odbywają się wybory do Sejmu i Senatu połączone z ogólnokrajowym referendum. Lokale wyborcze otwarto o godzinie 7.

- Jestem szczęśliwy. To zwycięstwo całej opozycji. Widać, że będziemy mogli tworzyć rząd. Polki i Polacy postawili na przyszłość. Postawili na zmianę. Od samego początku byłem przekonany, że kampania, którą przez ostatnie miesiące prowadził PiS nie pozwoli im wygrać. Polacy zasługują na odwagę, nadzieję i rozmowę o przyszłości - powiedział w rozmowie z Polsat News Rafał Trzaskowski.

Reklama

Reklama

- Poczekajmy na oficjalne wyniki. W przyszłym tygodniu będą prowadzone rozmowy z koalicjantami. Musimy stworzyć rząd, który będzie na miarę oczekiwań większości społeczeństwa. Rozmowy zaczną się bardzo szybko. Czekamy na potwierdzenie wyników. Sondaże jasno pokazują, że mamy zwycięstwo opozycji - dodał.

Czytaj więcej Platforma Obywatelska Donald Tusk: Zrobiliśmy to. Możemy powiedzieć, że to koniec rządów PiS-u - Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca, wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy - powiedział po ogłoszeniu wyników exit poll lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk.

- To absolutnie oczywiste, że będziemy tworzyć wspólny rząd (z Trzecią Drogą - red.). Zgadzamy się w absolutnej większości naszych priorytetów. Dziś Koalicja Obywatelska wspólnie z Trzecią Drogą i Lewicą ma większość. Od samego początku było wiadomo, że jak partie opozycyjne będą miały większość, to stworzą rząd. PiS nie ma żadnej zdolności koalicyjnej i scenariusze są dość jasne. Polki i Polacy wybrali przyszłość, wybrali zmianę. Chcę złożyć gratulację naszym partnerom z partii demokratycznej opozycji. To nasze wspólne święto - ocenił prezydent Warszawy.