Mandat dla Trzeciej Drogi zdobył Mirosław Maliszewski (17 857).



35,38 proc. Tyle głosów zdobył w wyborach PiS

Wybory 2023: Wygrywa PiS, ale większość ma opozcyja

W skali całego kraju wybory wygrał KW Prawo i Sprawiedliwość, który zdobył 35,38 proc. (7 640 854 głosy), a dalsze miejsca zajęły:

KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni - 30,70 proc. (6 629 402 głosy); KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe - 14,40 proc. (3 110 670 głosów); KW Nowa Lewica - 8,61 proc. (1 859 018 głosów); KW Konfederacja Wolność i Niepodległość - 7,16 proc. (1 547 364 głosy)

Progu wyborczego (5 proc. dla partii, 8 proc. dla koalicji) nie przekroczyli kandydaci następujących komitetów: KW Bezpartyjni Samorządowcy - 1,86 proc. (401 054 głosy), KW Polska Jest Jedna - 1,63 proc. (351 099 głosów).

Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 74,38 proc, zaś w wyborach do Senatu - 74,31 proc. PKW podała, że w wyborach do Sejmu oddano 21 596 674 głosy. W wyborach do Senatu oddano 21 402 998 głosów.