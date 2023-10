Liczyłam się z tym, że czeka mnie kolejna emigracja. Mieszkam w kilku miejscach na świecie, nie przebywam w Polsce cały czas, ale myślę, że do Polski trudniej byłoby mi jeździć, a przecież jest to dla mnie ważne ze względów osobistych, artystycznych, zawodowych. Ataki na mnie były bezprecedensowe. Nie przypominam sobie w historii żadnego demokratycznego kraju, a nawet w PRL, żeby wszystkie władze państwowe, włącznie z prezydentem, przypuściły brutalny, chamski, wręcz pogromowy atak na jednego twórcę, twórczynię w tym wypadku, i na jeden film.

Te ataki można uznać za element propagandy związanej z referendum. Wiele wskazuje na to, że skończyło się dla PiS porażką. Czuje się pani zwyciężczynią?

Oczywiście. Rząd uważał, że sprawa referendum będzie mu się klikać, nabije kilka punktów, tymczasem przegrzał swoją propagandę, pokazał obrzydliwą twarz, i efekt jest odwrotny. Rzecz jasna, niektórzy dali się nabrać, tak jak dali się nabrać na to, że Tusk jest Niemcem i sprzeda co najmniej połowę Polski, oraz na to, że Holland chce wbić nóż w plecy Polski i działa na zlecenie Putina.

Muszę wspomnieć, że mieliśmy ostrzeżenia, by nie robić premiery „Zielonej granicy”, bo to się odbije rykoszetem i nabije punktów PiS. Uważałam jednak, że polskie społeczeństwo zasługuje na to, by poznało inną narrację niż rządowa. Trzeba mieć odwagę mówienia o wartościach i człowieczeństwie w kontekście problemu migracji. Co robi PiS - można zobaczyć w moim filmie, ale opozycja nabrała wody w usta ze strachu, że może to zaszkodzić w wyborach. Zostawiła młode pokolenie w aksjologicznej pustce. Dlatego uznałam, że taki film jak mój, mówiący o ważnych sprawach nieinstrumentalnie – jest potrzebny. Myślę, że miałam rację, co potwierdza frekwencja na filmie, oraz komentarze, jakie otrzymywałam od nieznanych mi widzów, po prostu niebywałe.

Wynik referendum też jest pośrednio komentarzem.