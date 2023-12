- Będzie prezentacja ministerialna, obszarowo i resortowo. To jest inne exposé niż przez ostatnie 34 lata. Mamy pierwszy raz w historii Polski, gdy mamy drugi krok konstytucyjny. Myślę, że Donald Tusk połączy obszary z wizją przyszłego rządu. Powie o ministrach i ministerstwach - zapowiedział przyszły wicepremier. - Myślę, że Donald Tusk doceni wszystkie środowiska i powie, że w tej koalicji jest miejsce dla każdego - dodał.

Posiedzenie Sejmu z 11 grudnia zostało odtworzone na YouTube już ponad 4 mln razy (dane na godzinę 7:00 12 grudnia). To 1/6 wszystkich wyświetleń filmów umieszczanych na sejmowym kanale na YouTube od początku jego istnienia.

Tego dnia upadł w Sejmie rząd Mateusza Morawieckiego i po raz pierwszy odkąd w Polsce obowiązuje konstytucja z 1997 roku to parlament, w tzw. drugim kroku konstytucyjnym, wybrał premiera.



"Donald Tusk obiecał, że przepędzi ciemność... przepędzi zło" po ośmiu latach dzielących (Polaków) rządów narodowo-konserwatywnych - pisze brytyjski dziennik "The Guardian" o wyborze przez Sejm Donalda Tuska na premiera.

Po zaprzysiężeniu Donald Tusk uda się na szczyt UE do Brukseli

Jednym z pierwszych zadań, które chce zrealizować Tusk jako premier, jest odblokowanie miliardów euro z Funduszu Odbudowy dla Polski.



W poniedziałek, ok. godziny 22:00, prezydent przyjął dymisję rządu Mateusza Morawieckiego.



Będzie to drugie exposé wygłoszone w Sejmie X kadencji - pierwsze wygłosił w poniedziałek Mateusz Morawiecki, który nie uzyskał dla swojego rządu wotum zaufania.



12 grudnia, harmonogram obrad Sejmu

Godz. 10:00-16:00 - Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania oraz składu Rady Ministrów wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła)



Godz. 16:00 – 16:15 - Głosowania, w tym: Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego



Godz. 16:15 – 18:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła)



Godz. 18:30 – 19:30 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła)



Godz. 19:30 – 20:30 - Głosowania



Godz. 20:30 – 21:45 - Oświadczenia poselskie