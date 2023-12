Donald Tusk w Sejmie mówi o "koalicji 15 października". Cytuje Jana Pawła II

Donald Tusk: Kocham Polskę bez pamięci

- To, co naprawdę buduje wspólnotę to rządy prawa, to konstytucja, to zasady demokracji, to bezpieczna granica i bezpieczne terytorium - wyliczał.

- Kocham moją ojczyznę, Polskę, bez pamięci. Nie wyobrażam sobie polityki bez miłości - powiedział premier, który odwołał się do słów papieża Jana Pawła II.

