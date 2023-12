Przydacz: Nie może być tak, że w mediach publicznych będą tylko przyjaciele Tuska

Przydacz: Ze strony prezydenta Dudy będzie duża gotowość do współpracy z rządem

Jak zauważył Przydacz, "większość sejmowa odrzuciła wczoraj dobry projekt, jakim był rząd premiera Morawieckiego". - Dziś spodziewamy się debaty. To pokazuje, że demokracja w Polsce funkcjonuje normalnie, wbrew temu, co mówiła opozycja. W ostatnich latach straszono Polaków, a tu się okazuje, że Polska normalnie funkcjonuje - powiedział.

Polityk zaznaczył również, że "ze strony prezydenta Dudy będzie duża gotowość do współpracy z rządem w najważniejszych sprawach: w polityce bezpieczeństwa i w polityce zagranicznej, ale podejście Tuska i Sikorskiego do współpracy z Pałacem Prezydenckim jeszcze z czasów Lecha Kaczyńskiego napawa mnie pesymizmem”. - To są osoby mało zdolne do współpracy, a skłonne do intryg - stwierdził.