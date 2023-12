Kaczyński do Tuska: "Niemiecki agent". Rzecznik rządu komentuje

Czytaj więcej Polityka 4 miliony wyświetleń posiedzenia Sejmu z 11 grudnia na YouTube Posiedzenie Sejmu z 11 grudnia zostało odtworzone na YouTube już ponad 4 mln razy (dane na godzinę 7:00 12 grudnia). To 1/6 wszystkich wyświetleń filmów umieszczanych na sejmowym kanale na YouTube od początku jego istnienia.

Piotr Müller: W Sejmie często padają mocne słowa

Rzecznikowi zwrócono uwagę, że słowa o byciu agentem obcego państwa to poważne oskarżenie. Czy takie słowa można bezkarnie wypowiadać? - To, co było widoczne przez jakiś czas polityki Donalda Tuska, to realizowanie części interesów niemieckich poprzez na przykład brak podejmowania określonych działań czy poprzez mało asertywną politykę, czy w ogóle brak asertywności - odparł Müller.

- Z mównicy sejmowej padają często mocne słowa - dodał. Pytany, czy słowa Jarosława Kaczyńskiego go nie oburzają rzecznik powiedział, że to nie jest kwestia oburzania się. - Trzeba patrzeć na to, co się działo i to oceniać. To są mocne słowa, ale w debacie parlamentarnej czasami się zdarzają - mówił.