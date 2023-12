Marek Suski o nowej większości w Sejmie. Mówi o stanie wojennym, Hitlerze i Kulturkampfie

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk wygłosi exposé. Sejm powoła we wtorek nowy rząd 12 grudnia w Sejmie exposé wygłasza Donald Tusk. Dzień wcześniej Sejm wybrał Tuska na premiera w tzw. drugim kroku konstytucyjnym, 248 głosami "za" przy 201 głosach "przeciw". Parlament ok. godziny 16 przegłosuje wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska.

Marek Suski był pytany o to co czeka nas we wtorek w Sejmie.



Marek Suski: Trzecia Droga okazała się trzecią nogą

- Bardzo dużo hipokryzji, bardzo dużo demagogii, ataków na PIS i opowieści o tym jak wspaniały jest nasz premier, Donald Tusk, który właściwie razem z Wałęsą obalił komunizm, kocha Unię, Polskę trochę inaczej, no bo Polska to nienormalność, ale ponieważ Polacy są bardzo za byciem w UE, to wystarczy, że ktoś jest tam w Unii bardzo znany i to jest przesłanka, żeby został premierem - odpowiedział.



Suski mówił też, że większość parlamentarna została zbudowana dlatego, że Trzecia Droga nie wywiązała się ze swoich przedwyborczych deklaracji.