Gawkowski: Kaczyński w poniedziałek mentalnie spoliczkował swoje środowisko Gdyby był wynik na żyletki, tzn. demokratyczna większość miałaby 231-232-233 mandaty, a PiS miałby z Konfederacją np. 228 nie byłoby aksamitnego przekazywania władzy - mówił w rozmowie z TVN24 poseł Nowej Lewicy, kandydat na wicepremiera w rządzie Donalda Tuska, Krzysztof Gawkowski.

- Myślę, że to dowód tego, że - już nie premier - Morawiecki nie miał zupełnie pomysłu na to wystąpienie. Może próbował nas jakoś zaskoczyć? - zastanawiała się. - I najwyraźniej to mu się udało - dodała.



- Rzeczy, które mówił - w idealnym świecie, w oderwaniu od polityki prowadzonej przez ten rząd - były atrakcyjne dla wielu osób, nie tylko po lewej stronie. Mogły być atrakcyjne dla kobiet, dla młodych ludzi - pod warunkiem, że nie byłyby wygłaszane przez człowieka, który aktywnie przez ostatnie lata robił wszystko, by udowodnić, że nie tylko tych spraw nie ma na sztandarach, ale z większością z nich aktywnie walczy - stwierdziła też Biejat.



- To wystąpienie pokazywało właśnie to, że w PiS brakuje w tej chwili jasnego pomysłu na to kim chcą się stać w opozycji, dokąd chcą dojść, jaką chcą być partią. Miotając się od ściany do ściany pokazują, że są partią opartą na hipokryzji - oceniła.



Magdalena Biejat: Wczoraj PiS, które znamy, się skończyło

Biejat odniosła się też do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który z sejmowej mównicy nazwał Donalda Tuska "niemieckim agentem".