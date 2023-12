Po długiej wojnie polsko-polskiej pragnienie pokoju jest, jak się wydaje, coraz większe – czego PiS wciąż nie zrozumiał

Donald Tusk w exposé puścił oko do wyborców PiS

We wtorkowym wystąpieniu mówił i o pojednaniu, i o miłości do Polski, i o szacunku do nauki papieża, i o twardej walce o polskie interesy w UE. O imigracji mówił, że może ona stanowić zagrożenie. Zapewnił, że nie zgodzi się na zmiany unijnych traktatów. Zadeklarował chęć dalszego umacniania współpracy z USA oraz kontynuowania uzbrajania polskiej armii. I – na przekór narracji PiS i TVP – zadeklarował wprost, że kocha Polskę. To pewnie wielu wyborców drugiej strony nie przekona. Ale fakt, że exposé było przede wszystkim o tym, co powinno Polaków łączyć, a nie dzielić (było w nim o rozliczeniach, to jednak nie stanowiły one clue wystąpienia), być może sprawi, iż przynajmniej część tego elektoratu będzie wobec nowego rządu neutralna w swej nieufności. A to byłoby już dużo.



Czego PiS wciąż nie zrozumiał?

Jarosław Kaczyński oświadczając z sejmowej mównicy, że Tusk jest „niemieckim agentem”, zapowiedział niejako polityczną wojnę. Tymczasem Tusk w exposé zrobił unik i zaoferował pokój. Jeśli Polacy mu uwierzą, wówczas PiS będzie miał poważny problem w czasie wyborów samorządowych. Bo po długiej wojnie polsko-polskiej pragnienie pokoju jest, jak się wydaje, coraz większe – czego PiS wciąż nie zrozumiał.