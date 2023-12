Bartłomiej Sienkiewicz - polityk z talentem do bon-motów

Było więc słynne „Idziemy po was", skierowane w 2013 r. do skinheadów, którzy w Białymstoku mieli stać za atakami i serią podpaleń mieszkań cudzoziemskich rodzin. Efekty wypowiedzianej im wojny były umiarkowane, media wręcz sugerowały, że efektem było zatrzymanie jednej osoby za kradzież serka homogenizowanego w sklepie.

Echem odbiła się również nielegalnie podsłuchana rozmowa w restauracji "Sowa & Przyjaciele" z lipca 2013 r. pomiędzy Bartłomiejem Sienkiewiczem a m.in. Markiem Belką, dotycząca m.in. zmian w ustawie o NBP i ewentualnej zmiany ministra finansów. To wtedy Sienkiewicz o jednym z kluczowych projektów rządowych jakim były Polskie Inwestycje Rozwojowe, wyraził opinię, że to „ch... dupa i kamieni kupa" (rozmowę ujawnił w czerwcu 2014 tygodnik „Wprost” w ramach serii nagrań dotyczących tzw. afery taśmowej – podsłuchów VIP-ów w restauracjach). Do historii przeszło także inne jego zdanie o tym, że polskie państwo działa „teoretycznie”.

Niewyjaśnione afery

Takich bon-motow było zresztą więcej - jak ten, że „monopol na przemoc ma państwo, a nie bandyci" – tak minister skomentował bójkę na plaży między pseudokibicami Ruchu Chorzów, a meksykańskimi marynarzami zapowiadając zdecydowane działania policji.

To w czasie kiedy Sienkiewicz był szefem MSW, podczas Marszu Niepodległości doszło do głośnego podpalenia budki strażniczej na terenie Ambasady Rosyjskiej – sprawców nigdy nie ustalono. Tak jak nie wyjaśniono inwigilacji m.in. dziennikarzy po aferze taśmowej, kiedy miały działać w policji dwie tajne specgrupy do zbadania, kto za nią stał. A miały ustalić między innymi to, czy za nagraniami mogą stać służby: ABW i CBA (ówczesny szef MSW im nie ufał).

Sienkiewicz jest posłem od 2019 r., po zdobyciu mandatu wstąpił do Platformy Obywatelskiej.