Po latach, w rządzie Donalda Tuska a potem Ewy Kopacz był ministrem obrony narodowej a także wicepremierem - był najdłużej urzędującym po 1989 roku szefem MON. Uważany za człowieka Grzegorza Schetyny, których połączyła nie tylko pasja do koszykówki. Kiedy w 2016 r. stanęli przeciwko sobie w walce o stanowisko szefa Platformy, Schetyna wypowiadał o nim wiele cierpkich słów i wskazywał na jego brak charyzmy i cech przywódczych. Siemoniak zrezygnował z kandydowania w ostatniej chwili i został jednym z najbliższych ludzi Schetyny. Siemoniak został wtedy wiceprzewodniczącym PO, którym jest do dziś.

Czy Tomasz Siemoniak to dobry wybór?

– Siemoniak w roli koordynatora służb specjalnych to najlepszy wybór z możliwych. I to nie jest tak, że nie zna się na służbach. Jako szef MON miał pod sobą służby wojskowe, ma dostęp do najściślejszych tajemnic od lat bo jest członkiem sejmowej komisji obrony. To bardzo porządny, solidny, pracowity urzędnik państwowy – ocenia jeden z szefów służb w czasach pierwszych rządów Tuska, który współpracował z Siemoniakiem.

Siemoniak ma opinię wyważonego, ale i człowieka, który nie boi się podjąć decyzji ostrych, niepopularnych, kontrowersyjnych. – I wziąć za to odpowiedzialność – dodaje jeden z jego znajomych.