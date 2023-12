Krzysztof Bosak: Exposé Tuska? Ogólniki, patos, emocje, brak konkretów

Donald Tusk, wybrany przez posłów na premiera, przez ponad dwie godziny wygłaszał we wtorek swoje exposé. Po zakończeniu jego wystąpienia rozpoczęła się debata, w której przedstawiciele klubów mieli po 10 minut, przedstawiciel koła - 5 minut. W imieniu klubu Konfederacji głos zabrał Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego.

Reklama

- Zapowiadaliśmy przez całą kampanię wyborczą, że nie poprzemy ani rządu Mateusza Morawieckiego, ani rządu Donalda Tuska. Słowa dotrzymujemy - powiedział Bosak dodając, że exposé zawiera wyjaśnienie, dlaczego Konfederacja nie zagłosuje za wotum zaufania dla gabinetu Tuska.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk w Sejmie mówi o "koalicji 15 października". Cytuje Jana Pawła II Donald Tusk, wybrany przez Sejm na premiera lider Platformy Obywatelskiej, przedstawił w parlamencie swoje exposé. Premier mówił o "koalicji 15 października", zacytował manifest "Zwykłego, szarego człowieka" Piotra Szczęsnego oraz słowa papieża Jana Pawła II. Zapowiedział podwyżki dla budżetówki, mówił o konieczności pomagania Ukrainie.

Krzysztof Bosak: Exposé Tuska podobne do wystąpień polityków PiS

- To było exposé z naszej perspektywy niezwykle podobne do wystąpień polityków PiS-u. Oni prezentują pewien specyficzny rodzaj mesjanizmu, uważają, że tylko oni są w stanie uratować Polskę, oni nie są od tego, żeby normalnie rządzić, są od tego, żeby definiować zasady, wartości, wszystkim coś tłumaczyć. Dziś przyszedł pan i zaprezentował to samo, tylko w innej odsłonie - powiedział Krzysztof Bosak, zwracając się do Donalda Tuska.