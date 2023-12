Grzegorz Braun wywołał skandal w Sejmie. Ostre komentarze posłów

"To, co zrobił Grzegorz Braun to absolutny skandal i niebywały akt barbarzyństwa. Tak haniebne zachowanie nie pozostanie bez zdecydowanych konsekwencji" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

- To przeczy podstawowym wartościom. Nie zgadzamy się na to. W tej atmosferze rezygnuję z zadania pytania. Musimy jako Sejm podjąć jakąś decyzję. Zwracam się do środowiska Konfederacji. Przekraczamy w polityce granice, bardzo często to się zdarza, ale to jest agresja nie tylko na tle religijnym, ale również międzyludzkim. To jest nie do obrony - powiedział były minister kultury Piotr Gliński.