Czesław Siekierski: ekspert w resorcie rolnictwa

W gmachu na Wspólnej po raz pierwszy od dawna zasiądzie polityk, którego zarówno wykształcenie jak i doświadczenie zawodowe związane jest z polityką rolną. Urodzony w 1952 r. Czesław Siekierski pochodzi ze wsi Pieczonogi, działał w Związku Młodzieży Wiejskiej, w 1976 r. ukończył ekonomikę rolnictwa na SGGW w Warszawie i w 1986 r. obronił doktorat z dziedziny ekonomiki rolnictwa.

Na korzyść Siekierskiego przemawia jego wieloletnie doświadczenie w pracy przy różnego rodzaju wieloletnich programach wsparcia rolnictwa. W latach 1993-1997 był dyrektorem Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa, był też pełnomocnikiem rządu do przygotowania polskiego rolnictwa do integracji z Unią Europejską. W latach 1997-2004, czyli do wejścia Polski do UE, był posłem zaangażowanym w sprawy rolnicze, w tym czasie przez dwa lata (2001-2003) był nawet sekretarzem stanu w ministerstwie, którego kierownictwo teraz obejmuje.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej przeniósł się na następne 14 lat do Parlamentu Europejskiego, gdzie w ostatniej, VIII kadencji został przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2019 r. wrócił jako poseł do Sejmu RP, gdzie został członkiem Komisji Finansów Publicznych i Komisji Spraw Zagranicznych. W obecnej kadencji dostał się do Sejmu z listy PSL – Trzeciej Drogi, dzięki blisko 22 tys. głosów oddanych na niego w Kielcach. Został członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego.

Jest żonaty, ma córkę i troje wnucząt. Najciekawszym zapisem jego zeznania majątkowego są… trzy emerytury, w tym dwie z PE oraz ZUS, które dają mu łącznie ok. 32 tys. zł miesięcznie. Nowy minister ma też spore oszczędności w kilku walutach. Poza tym ma mieszkanie o powierzchni 95 mkw, małe gospodarstwo rolne (2,7 ha), dwa dość stare samochody (Toyotę Corollę z 2007 r. i Peugeot 407 z 2010 r.) oraz odziedziczony po ojcu ciągnik Ursus z 1983 r.