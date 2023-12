Donald Tusk kłania się w stronę kobiet i seniorów

Parytetu płci wprawdzie nie ma, ale prawie 35-proc. udział kobiet (jest ich dziewięć w 26-osobowym gabinecie Donalda Tuska) to już pewien krok w polityce równościowej. Podobnie jak kilkakrotnie powtarzana w exposé żeńska forma ministerialnych stanowisk: zamiast pań minister mają być ministry (choć sam premier nie zawsze pamiętał o tej zmianie).

Co więcej, w rządzie Donalda Tuska to kobiety pokierują większością nowych ministerstw – w tym resortu do spraw przemysłu, d.s. społeczeństwa obywatelskiego, d.s. polityki senioralnej i do spraw równości. Podobnie jak za czasów PiS, kobieta stanie też na czele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), któremu – na prośbę nowej szefowej resortu Agnieszki Dziemianowicz-Bąk – przywrócono w nazwie pracę. Jak podkreślał Donald Tusk, ta zmiana nazwy to także kwestia godnościowa – dowód na to, że państwo szanuje wysiłek ciężko pracujących Polek i Polaków.

W rządzie Donalda Tuska więcej równości, ale mało konkretów

Nowością jest również zwrócenie dużej uwagi na społeczeństwo obywatelskie i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jak podkreślał Donald Tusk, społeczeństwo obywatelskie, odbudowa relacji między władzą centralną a organizacjami pozarządowymi to jeden z najważniejszych konkretnych punktów programu rządu Koalicji 15 Października. Tym punktem zajmie się Agnieszka Buczyńska z Polski 2050, znana dotąd ze współpracy z Pawłem Adamowiczem (zabitym przez zamachowca prezydentem Gdańska).

Nowy rząd ma także ambitne plany dotyczące poprawy sytuacji kobiet a kierunek działań określa już sama nazwa nowego resortu – wyodrębnionego z MRPiPS Ministerstwa Praw Kobiet i Równości, którym pokieruje Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy.