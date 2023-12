Donald Tusk o CPK: Nie będzie przymusowych wywłaszczeń

Zmieniły się także prognozy dla branży lotniczej w Polsce.

Wskazuje na to także ostatnie oświadczenie Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA). „To nie jest tak, że branża lotnicza automatycznie pragnie większej przepustowości portów lotniczych. Linie lotnicze obawiają się rosnących kosztów obsługi portów lotniczych i dlatego wspierają rozwój nowych portów jedynie wówczas, gdy jest to uzasadnione popytem rynkowym i poparte rozsądnymi kosztami. IATA uważa jednak, że istnieje potrzeba zwiększenia przepustowości portów lotniczych w Europie, ponieważ wiele tradycyjnych węzłów przesiadkowych wykorzystuje pełną przepustowość. A projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w swoim założeniu to propozycja połączonego węzła kolejowo-lotniczego, który przyniósłby znaczące korzyści gospodarcze zarówno Polsce, jak i całemu regionowi” – czytamy w oświadczeniu IATA.

Jednocześnie IATA zastrzega, że przy zmieniającym się rynku jej prognoza z lutego 2022 r. zamówiona dla Lotniska Solidarność – 45 mln pasażerów rocznie, w tym 48 proc. pasażerów tranzytowych w pierwszym roku operacji – została przygotowana „kilka lat temu”.

Ostatnio pełnomocnik rządu ds. budowy CPK, Marcin Horała, informował, że potencjalny inwestor sugerował obniżenie tych prognoz do 30 mln pasażerów w pierwszym roku funkcjonowania.