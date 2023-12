Wystąpienie lidera PO recenzował z mównicy sejmowej ponownie Mariusz Błaszczak z PiS. Skrytykowano „pana z Chobielina”, jak nazwano Radosława Sikorskiego, który stanie na czele MSZ, któremu przypomniano fragment nielegalnych nagrań sprzed prawie dekady.

Kłamstwa i manipulacje w „Wiadomościach” TVP

W kolejnym materiale również skrytykowano „festiwal obietnic w exposé Tuska”. Dowiedzieliśmy się o tym, że zabrakło konkretów w jego wypowiedziach, za to budowa CPK może zostać wstrzymana, podobnie jak elektrowni atomowych, straszono wywłaszczeniami pod farmy wiatrowe, które będą budowanie pod dyktando lobbystów, których nie wymieniono ani z nazwiska, ani nazw poszczególnych firm. Zdaniem TVP Polakom za nowej władzy grożą podwyżki cen energii. Ponownie wypowiadał się Jarosław Kaczyńskiego mówiący o rządach Tuska, które skupią się na zemście i oszukaniu społeczeństwa. Kolejny raz wystąpienie Tuska recenzował Błaszczak. Usłyszeliśmy, że dojdzie do ucieczki od spełnienia obietnic wyborczych, przypomniano archiwalną wypowiedź byłego ministra finansów w rządzie PO-PSL Jana Rostowskiego o tym, że pieniędzy nie ma oraz poinformowano, że za pierwszych rządów Tuska doszło do podwyżki wieku emerytalnego z pominięciem głosu obywateli, a polityka PO-PSL doprowadziła do rekordowego bezrobocia - 15 proc. Warto przypomnieć, że apogeum bezrobocia miało miejsce w Polsce w lutym 2003 r., kiedy stopa bezrobocia wyniosła 20,7 proc., co było najwyższym wynikiem w historii rodzimej gospodarki po 1989 r.

„Wiadomości” połączyły Grzegorza Brauna z Donaldem Tuskiem

Trzeci materiał „Wiadomości” również był oskarżycielski wobec adwersarzy PiS i nazywał się „Koalicja ośmiu gwiazdek”. Ponownie Mariusz Błaszczak recenzował Donalda Tuska. Pochwalne fragmenty wystąpienia premiera na temat Jana Pawła II skontrowano materiałem „Faktów” TVN24 przedstawionych, jako „zaplecze Tuska”, w którym pojawiło się pytanie o to, czy papież Polak wiedział o tuszowaniu pedofilii w Kościele.

Prowokację Grzegorza Brauna połączono oczywiście z… Donaldem Tuskiem, w tym samym materiale, jak gdyby nigdy nic. Mimo, expose z zachowaniem Brauna nie miało związku, a poseł Konfederacji jest zapiekłym wrogiem PO. Kolejny materiał również był krytyczny wobec nowej władzy, która „chce przywrócić wyrokiem emerytury SB-kom”. Usłyszeliśmy, że "nowa władza wita rocznicę wybuchy stanu wojennego przywróceniem przywilejów SB-kom". Kolejny materiał dotyczył wprowadzenia stanu wojennego. Zobaczyliśmy archiwalne materiały Adama Michniaka z gen. Wojciechem Jaruzelskim, archiwalne zdjęcia z Magdalenki, ale bez pokazania Lecha Kaczyńskiego, jednego z uczestników rozmów. Kolejny materiał dotyczył granicy wschodniej, która według Tuska ma być szczelna, ale „konkretów nie ma, tak jak miało nie być zapory”.

PiS mówi o zamachu na wolność

Szósty materiał dotyczył TVP i mediów państwowych, które nowa koalicja chce zreformować. Zapowiadane zmiany przedstawiono jako nielegalne próby zamachu na TVP. Koalicja Tuska prze do szybkiego przejęcia mediów. - Zamach na wolność słowa – usłyszeliśmy z ust Joanny Lichockiej, dziś posłanki PiS, wcześniej pracującej w mediach sprzyjających partii Jarosława Kaczyńskiego, współodpowiedzialnej za obecny kształt TVP. Nowego ministra kultury Bartłomieja Sinkiewicza przestawiono jako tego, który chce politycznego przejęcia w TVP. Tomasz Sakiewicz ze sprzyjającej PiS „Gazety Polskiej” powiedział, że nowa władza skorzysta z białoruskich standardów i dojdzie do „złamania szeregu ustaw” i wejścia siłowego do TVP. Jakie ustawy miał na myśli, nie powiedział. Jak miałoby wyglądać wejście siłą do TVP? Nie wiadomo. Kolejny raz poseł Błaszczak był komentatorem w materiale. Pojawiły się również narzekania na Tuska, który nie chciał zabrać w pierwszą zagraniczną podróż przedstawicieli obecnej TVP i Polskiego Radia. W „Gościu Wiadomości” TVP stacji bronił architekt mediów publicznych za rządów PiS Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, były poseł PiS.

Czy to było ostatnie wydanie „Wiadomości” w duchu Dziennika Telewizyjnego?

Możliwe, że Danuta Holecka będzie próbowała poprowadzić „Wiadomości” 13 grudnia, w dniu zaprzysiężenia nowego rządu Donalda Tuska przez prezydenta Andrzeja Dudę. Może to się jednak jej nie udać, gdyż nowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz ma pomysł na szybkie zreformowanie TVP. Pewne jest, że obecna ekipa „Wiadomości” żegna się w widzami nie pozostawiając złudzeń, co do wierności ideowej PiS, przeciwnie proporcjonalnej do dziennikarskiego etosu i misji.