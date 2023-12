Barbara Nowacka, nowa minister edukacji. To polityczka, która nie odpuszcza

W ubiegłej kadencji Sejmu zasiadała m.in. w sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży. Brała także udział w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim podczas którego politycy opozycji przekonywali małżonkę prezydenta Andrzeja Dudę, by wpłynęła na męża, aby nie podpisywał lex Czarnek. To ustawa, która miała ograniczyć autonomię szkół i rodziców, dać większą władzę upolitycznionym kuratoriom oświaty a także usunąć ze szkół organizacje pozarządowe. Ostatecznie prezydent ustawę zawetował.

W ramach kontroli poselskich w MEiN badała m.in. wydatki z programu „Willa plus” oraz kulisy tworzenia nowej podstawy programowej do przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Uczestniczyła także w kontrolach poselskich w 16 kuratoriach oświaty dotyczących rzekomych skarg rodziców na działalność organizacji pozarządowych w szkołach. Po niej w mediach społecznościowych pisała tak: „Kilka zaledwie skarg rodziców, pozostałe to pisma od działaczy PiS, akcji ruchów ultrakatolickich i petycje popierające Ordo Iuris. Co ciekawe, kontrole kuratorów nie wskazują nieprawidłowości. Lex Czarnek jest bez sensu”. Odwiedziła także pomorskie kuratorium oświaty, gdy zaczęło ono sprawdzać szkoły, w których zorganizowano „Tęczowy piątek”.

Polityki w szkole nie będzie – zapowiada ministra Nowacka

Barbara Nowacka jest zaangażowana politycznie. To ona, w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej, zabrała głos po expose premiera Mateusza Morawieckiego. Deklaruje jednak, że w szkole polityki nie będzie. Zapowiedziała, że nie będzie indoktrynacji prowadzonej przez upartyjnionych kuratoriów ani działań wymierzonych przeciwko niewygodnym nauczycielom. Będą za to 30-proc. podwyżki dla nich, co potwierdził w swoim expose Donald Tusk. Barbara Nowacka jeszcze przed wyborami określiła niskie pensje nauczycieli słowem „skandal” i zaznaczała, że braki kadrowe w szkołach „są zatrważające.”

Jakie są jeszcze plany? - Nie będę państwa zanudzał odczytywaniem wszystkich projektów, które będą wdrażane od pierwszego dnia przez ministrę Nowacką – mówił w Sejmie Donald Tusk.

Podczas piątkowej konferencji prasowej Tusk mówił o tym, że teraz głównym zadaniem jest posprzątaniem po ministrze Czarnku i stworzenie struktur nowego resortu od którego zostanie oddzielone Ministerstwo Nauki. W programie „100 konkretów na 100 dni” zapisano stworzenie opieki stomatologicznej w szkołach, wykreślenie oceny z religii ze świadectwa a sama katecheza będzie mogła być tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji, szkoły zostaną odpolitycznione i wycofany będzie z nich HiT, w szkołach staną szafki a dzieci dostaną też e-podręczniki, szkoły od 2025 r. mają działać w systemie jednozmianowym, zostaną wprowadzone w szkołach zajęcia dodatkowe. Mowa jest także o odchudzeniu podstawy programowej i ograniczeniu prac domowych.