Nowym ministrem edukacji w rządzie Donalda Tuska zostanie posłanka Koalicji Obywatelskiej, liderka Inicjatywy Polskiej, Barbara Nowacka.

Czy jest świadoma tego, co ją czeka? Wydaje się, że tak, bo Donald Tusk mówił podczas konferencji prasowej, że podczas spotkania z przyszłymi ministrami usłyszał, jak wiele jest w szkole do sprzątnięcia po ministrze Przemysławie Czarnku. – To będzie przywrócenie stanu normalności i elementarnej przyzwoitości – mówił Donald Tusk. Wspominał też, że ostatnie lata to pogrążanie się polskiej oświaty w „średniowieczu.”